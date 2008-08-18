В Ялті через конфлікт у Грузії вирішили поки не святкувати День Європи

У Ялті (Крим) через військовий конфлікт у Грузії вирішили перенести з серпня на вересень святкування Дня Європи.

Про це УНІАН повідомили сьогодні в Громадському організаційному комітеті Ялти з проведення Дня Європи в Україні.

Як повідомили в оргкомітеті, святкування Дня Європи в Ялті мало відбуватися 16 серпня, але громадські організації, які його готували, вирішили відкласти цей захід. Натомість у вихідні в Ялті пройшла акція з підготовки громадської відозви до президентів України, Росії, Грузії, Представництва Єврокомісії в Україні, Ради Європи і ООН з вимогою про неприпустимість застосування сили у вирішенні територіальних конфліктів і необхідність вирішення всіх спірних питань тільки мирним шляхом.

«У зв`язку зі збройним конфліктом у Грузії, що привів до масових жертв серед мирного населення і гуманітарної катастрофи, Громадським оргкомітетом з проведення в Ялті Дня Європи в Україні було ухвалене рішення про перенесення заходу на 6-7 вересня», - йдеться у повідомленні.

Святкування Дня Європи проходитиме в Ялті другий рік поспіль.