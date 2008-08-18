Кораблі ЧФ повернуться з Грузії, коли дозволить обстановка

Кораблі Чорноморського флоту Росії повернуться до Севастополя із зони кавказького конфлікту, коли дозволить обстановка, заявив сьогодні заступник начальника російського Генштабу Анатолій НОГОВІЦИН.

Заступник начальника російського Генштабу заявив, що російські кораблі повністю контролюють акваторію поблизу грузинських кордонів. "Що стосується терміну повернення - вони повернуться, коли дозволить обстановка", - сказав А.НОГОВІЦИН, слова якого цитують російські ЗМІ.

Кораблі повинні забезпечити безпеку судноплавства і доставки гуманітарних вантажів, а частина кораблів повертається на свої бази.

РИА "Новости" із посиланням на офіційного представника Мінооборони РФ генерал-лейтенанта УВАРОВА повідомляє, що до Севастополя вже повернулися зі східної частини Чорного моря три тральщики ЧФ.