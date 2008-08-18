Податківці накрили приватний готель в Севастополі на суму 4,2 млн. грн.

У Севастополі податкова міліція припинила функціонування незаконно збудованого на березі моря приватного готелю вартістю 4 млн. 230 тис. грн.

Як передає УНІАН, про це повідомляє прес-служба Державної податкової адміністрації в місті Севастополі.

Двоповерховий будинок з номерами для відпочиваючих, високою кам`яною огорожею, басейном, їдальнею з кухнею і баром, сауною, волейбольним майданчиком і підземним тунелем для спуску до моря були зведені громадянином, який приїхав з Росії, Х. на території раніше куплених дачних ділянок. Іноземець вів бізнес за відсутності документів на право використання земельної ділянки, узгодження із санітарно-епідеміологічною станцією та управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, ліцензії на право реалізації алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Як наслідок, підприємець не платив податки.

Співробітники податкової міліції провели перевірку спільно з працівниками МНС, СЕС, управлінням з контролю за використанням і охороною земель Севастопольської міської державної адміністрації. Різні порушення чинного законодавства виявили всі представники бригади.

До рішення суду готельний будинок на загальну суму 4 млн. 230 тис. грн. опечатаний і вилучений податковою міліцією Севастополя, повідомляє прес-центр.