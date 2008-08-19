Чорноморський флот Росії виконав укази Ющенка, - Міноборони України

Кораблі ЧФ РФ - ракетний крейсер “Москва”, сторожовий корабель “Сметливый”, малий ракетний корабель “Мираж” та малий тральщик “Турбинист” - планують здійснити захід до Севастополя вранці 20 серпня.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, командування Чорноморського флоту Російської Федерації надало до Міністерства оборони України формат повідомлення про захід до Севастополя чотирьох своїх кораблів, які вийшли з Новоросійська.

Процедура повідомлення про захід до Севастополя чотирьох кораблів Чорноморського флоту Росії була витримана відповідно до Указів Президента України №705/2008 та №706/2008 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 серпня 2008 року “Про ситуацію навколо пересувань, пов’язаних із діяльністю військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації поза місцями їх дислокації на території України” та “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 серпня 2008 року “Питання перетинання державного кордону України військовослужбовцями, військовими кораблями (суднами забезпечення) і літальними апаратами Чорноморського флоту Російської Федерації, який перебуває на території України”.