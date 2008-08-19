СБУ вже давно активізувало свою діяльність в Криму

Виконувач обов`язків голови СБУ Валентин Наливайченко заявляє, що його відомство не займається перевіркою громадянства мешканців Криму.

Про це він сказав у коментарі "Українській правді", відповідаючи на запитання про те, чи займається СБУ відповідною перевіркою в контексті російсько-грузинського конфлікту. "Ні, ми цим не займаємося. Це не наша функція, це функція МВС", - пояснив Наливайченко.

Разом з тим на питання, чи має намір СБУ активізувати свою діяльність у Криму в зв`язку зі збройним конфліктом Росії та Грузії, Наливайченко сказав, що відомство "вже давно активізувало" свою діяльність.

На уточнення, чим саме займається СБУ, в разі якщо громадянство перевіряє МВС, Наливайченко відповів: "Усім іншим".

Як відомо, Росія пояснювала введення своїх військ на територію Південної Осетії, а потім і Грузії необхідністю захисту громадян Російської Федерації у невизнаній республіці. Так, 90% населення Південної Осетії має російське громадянство.

У свою чергу в Криму відомо про тисячі фактів подвійного громадянства, про що заявляв колишній президент Леонід Кравчук.