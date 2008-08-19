Ющенко нагородив кримчан з нагоди Дня незалежності (список)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив орденом "За заслуги" ІІ ступеня голову ради Кримської республіканської організації ветеранів війни, праці та військової служби Олексія КРИЖКА, орденом "За заслуги" ІІІ ступеня - заступника голови Ради міністрів Криму Миколу КОЛІСНІЧЕНКА та генерального директора сільськогоспо-дарського товариства "Кримтеплиця" Олександра ВАСИЛЬЄВА.

Про це йдеться в Указі від 19 серпня 2008 року “Про відзначення державними нагородами України працівників підприємств, установ та організацій з нагоди Дня незалежності України”, текст якого розміщено на офіційному сайті глави держави.

Крім того, цим Указом, “за значний особистий внесок у соціально-економічний, культурний розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення та з нагоди 17-ї річниці незалежності України” Президент нагородив медаллю "За працю і звитягу" токаря акціонерного товариства "Завод "Фіолент" Володимира ГМИРЮ.

Цим Указом звання "ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕКОНОМІСТ УКРАЇНИ" присвоєне першому заступникові міністра економіки Автономної Республіки Крим Тетяні СУХОТЄРІНІЙ, звання "ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ" - першому заступникові голови Ради міністрів АРК Азізу АБДУЛЛАЄВУ.

Указом В.ЮЩЕНКА звання "ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕНЕРГЕТИК УКРАЇНИ" присвоєне генеральному директорові товариства "СПМК-32" "Кримелектроводмонтаж" Сергію ПРИСКОКУ, "ЗАСЛУЖЕНИЙ ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ" - старшому редакторові редакції державної телерадіокомпанії "Крим" Ользі ШЕРЕМЕТ`ЄВІЙ, "ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ" - генеральному директорові державного підприємства Міністерства оборони України "Центральний військовий санаторій "Ялтинський" Олександру ШАПТАЛУ

Звання "ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ" Президент присвоїв директорові державного підприємства "Завод шампанських вин "Новий Світ" Яніні ПАВЛЕНКО, голові селянсько-фермерського господарства "Яблуко" (Нижньогірській район) Володимиру РУДЮ та трактористові підприємства "Наірі-Агро" (Роздольненський район) Віктору ШОБУТІНСЬКОМУ.

Звання "ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ УКРАЇНИ" присвоєне тренерові-викладачеві Республіканської школи вищої спортивної майстерності Володимиру ЧЕРЧЕНКУ, "ЗАСЛУЖЕНИЙ ЮРИСТ УКРАЇНИ" - заступникові голови служби Представництва Президента України в АРК Людмилі КАДУСІ.

Загалом до Дня Незалежності Президент присвоїв почесні звання та нагородив орденами і медалями представників усіх регіонів України – кілька сот чоловік.