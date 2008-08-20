В Ялті до Дня Незалежності України пройде фестиваль опери і балету
00:01, 20 серпня 2008Крым
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Всі концерти – безкоштовні
VI Міжнародний фестиваль опери і балету «Ялтинські сезони» пройде в Ялті 24, 27 і 28 серпня.
Як повідомляє прес-служба мерії Ялти, всі концерти в рамках фестивалю – безкоштовні.
Цього року відкриття фестивалю приурочене до 17-ї річниці проголошення незалежності України. 24 серпня перед ялтинцами і гостями міста, зокрема, виступить симфонічний оркестр Кримської державної філармонії.
27 серпня глядачам покажуть балет «Бахчисарайський фонтан».
28 серпня на гала-концерті цінителі опери почують виступи заслуженої артистки України Марини СЕМЕНОВОЇ і лауреата міжнародних конкурсів Федора ПОРУТЧИКОВА у супроводі симфонічного оркестру Кримської державної філармонії.
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