В Ялті до Дня Незалежності України пройде фестиваль опери і балету

VI Міжнародний фестиваль опери і балету «Ялтинські сезони» пройде в Ялті 24, 27 і 28 серпня.

Як повідомляє прес-служба мерії Ялти, всі концерти в рамках фестивалю – безкоштовні.

Цього року відкриття фестивалю приурочене до 17-ї річниці проголошення незалежності України. 24 серпня перед ялтинцами і гостями міста, зокрема, виступить симфонічний оркестр Кримської державної філармонії.

27 серпня глядачам покажуть балет «Бахчисарайський фонтан».

28 серпня на гала-концерті цінителі опери почують виступи заслуженої артистки України Марини СЕМЕНОВОЇ і лауреата міжнародних конкурсів Федора ПОРУТЧИКОВА у супроводі симфонічного оркестру Кримської державної філармонії.