Інвестори побоюються, що Крим - наступний у списку Кремля

Інвестори говорять, що збільшуються витрати на страхування в Україні на фоні побоювань, що конфлікт між Заходом і Кремлем може розповсюдитися на Україну. Про це говориться у статті британського ділового видання Financial Times.

Журнал цитує стратега з компанії RBS Сapital Markets Пола БІШКО, який говорить, що ринок все більше непокоять повідомлення, що Росія не поспішає залишати грузинську територію.

Тоді як конфлікт триває, дії Росії дозволяють багатьом інвесторам припускати, що Україна буде наступною через стратегічний порт у Криму. На думку П.БІШКО, можливо, Росія тепер спробує забрати Крим, і саме тому витрати на страхування зростають. Журнал зазначає, що Київ непокоїть той факт, що Росія відмовиться виводити свій флот з української території в 2017 році, коли завершується термін оренди.

Ще більшу стурбованість, говориться далі в журналі, викликає підтримка Росією сепаратистів у Криму. Кремль на офіційному рівні не ставить під сумнів право України на Крим, але українські офіційні представники, пише видання, побоюються, що такі амбіції можуть у Росії з`явитися.