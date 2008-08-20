У Криму збережеться спека
16:13, 20 серпня 2008Крым
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Прогноз на 21-22 серпня
У Криму збережеться спекотна, суха погода.
Український Гідрометцентр повідомляє, що 21 серпня (четвер) на півострові вдень 31-36°, вночі 18-23°, 22 серпня (п`ятниця) вдень 32-37°, вночі 17-22°.
За прогнозами gismeteo, у Керчі 21-22 серпня вдень 32-34°.
В Алушті 21 серпня вдень 29-31°, 22 серпня вдень 30-32°.
В Євпаторії 21 серпня вдень 28-30°, 22 серпня вдень 29-31°.
У Севастополі 21 серпня вдень 29-31°, 22 серпня вдень 30-32°.
У Сімферополі 21 серпня вдень 31-33°, 22 серпня вдень 32-34°.
В Ялті 21 серпня вдень 31-33°, 22 серпня вдень 33-35°.
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