У Криму збережеться спека

Прогноз на 21-22 серпня

У Криму збережеться спекотна, суха погода. Український Гідрометцентр повідомляє, що 21 серпня (четвер) на півострові вдень 31-36°, вночі 18-23°, 22 серпня (п`ятниця) вдень 32-37°, вночі 17-22°. За прогнозами gismeteo, у Керчі 21-22 серпня вдень 32-34°. В Алушті 21 серпня вдень 29-31°, 22 серпня вдень 30-32°. В Євпаторії 21 серпня вдень 28-30°, 22 серпня вдень 29-31°. У Севастополі 21 серпня вдень 29-31°, 22 серпня вдень 30-32°. У Сімферополі 21 серпня вдень 31-33°, 22 серпня вдень 32-34°. В Ялті 21 серпня вдень 31-33°, 22 серпня вдень 33-35°.

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