Допінг-проба кримської атлетки підтвердилась

Допінг-проба Б семиборки Людмили Блонської підтвердила пробу А, яка показала наявність в її організмі анаболічних стероїдів метилтестостерону.

Про це повідомив "Чемпіону" генеральний секретар федерації легкої атлетики Ігор Гоцул.

Він також повідомив, що у четвер відбулось засідання дисциплінарної комісії МОК, на якій була заслухана Л.Блонська.

"За версією Люди, в усьому винен її чоловік, який бив її і змушував вживати заборонені препарати", - розповів Гоцул.

Самого чоловіка і тренера Блонської на засіданні не було, оскільки він вже повернувся в Україну.

"Представники нашої делегації як могли намагалися відстояти Люду", - зазначив представник федерації легкої атлетики

На запитання, чи можуть члени дисциплінарної комісії повірити у таке пояснення Блонської, Гоцул відзначив, що пряме питання вони не ставили, але в їх очах читалося "чому спортсмен, знаючи про наслідки, не звернувся до міліції, в НОК чи федерацію за захистом".

Рішення по Блонській оголосять у п`ятницю.

"Але вже зараз можна казати, що цієї медалі і цього місця у нас не буде", - з сумом відзначив Гоцул.