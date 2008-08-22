«Золоте курча» обрали у Феодосії

У Феодосії відбулося закриття 12-го Міжнародного фестивалю фільмів, теле- і радіопрограм для дітей та юнацтва „Золоте курча”.

У творчому змаганні взяли участь 50 телевізійних робіт, 12 радіопрограм, 6 анімаційних фільмів та 4 телефільми Національної телекомпанії України, державної телерадіокомпанії „Культура”, Всесвітньої служби УТР, державної телерадіокомпанії „Крим”, 18 обласних державних телерадіокомпаній України, Київської державної регіональної телерадіокомпанії та Севастопольської регіональної державної телерадіокомпанії, приватних телерадіокомпаній України, телекомпаній Росії та Молдови.

Журі, очолюване директором Інституту екранних мистецтв Національного університету театру, кіно і телебачення України Миколою СЛОБОДЯНОМ, назвало переможців першого туру - професійного відбору серед учасників фестивалю. Так „Кращим телефільмом” професійне журі визнало роботу приватної продакшн-студії Євпаторії „Перший крок”, „Кращим анімаційним фільмом” – мультфільм „Про дівчинку, якої вже нема” дніпропетровської студії „Веснянка”, „Кращою передачею для юнацтва” – програму „Індиго” Національної телекомпанії України.

У номінації „Кращий автор і режисер” переможцями стали: Людмила ТОМАШПОЛЬСЬКА (ДТРК Всесвітня служба УТР) та Антоніна ТУГАС (Житомирська ОДТРК).

Бронзові статуетки фестивалю „Золоте Курча” отримали творчі колективи Львівської, Вінницької, Полтавської ОДТРК і Київської державної регіональної телерадіокомпанії.

За підсумками другого туру фестивалю „Золоте курча” у номінації „Кращий телефільм” відзначено цикл відеофільмів для дітей Рівненської ОДТРК, у номінації „Краща телепередача для дітей молодшого віку” перемогла телепрограма „Хатка Левенятка” Львівської ОДТРК, а в номінації „Краща передача для дітей середнього віку” відзнаку отримала державна телерадіокомпанія „Культура” (телепередача „Геніями не народжуються”).

Збіглися думки професійного та дитячого журі стосовно „Кращої телепередачі для юнацтва” (переможець - Національна телекомпанія України, телепередача „Індиго”) та „Кращого анімаційного дитячого фільму”. Переможцем цієї номінації став дніпропетровський обласний дитячо-юнацький кіноцентр „Веснянка” із мультфільмом „Про дівчинку, якої вже не має”.

Усі переможці другого туру фестивалю „Золоте Курча” отримали відеотехніку від партнера фестивалю - Групи компаній „Фокстрот”, повідомили у групі компаній “Фокстрот”, що виступила партнером проведення фестивалю у рамках власного соціального проекту „Народний кінозал”.

Організаторами фестивалю виступили Державний комітет телебачення та радіомовлення України, Українське відділення „Славутич” Міжнародного фонду кіно і телебачення для дітей та юнацтва ім. Ролана Бикова, Державна телерадіокомпанія „Культура”.