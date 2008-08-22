Турист вижив після падіння з крутого схилу в Криму
11:58, 22 серпня 2008Крым
0 0
Альпіністи надали допомогу
У Криму альпіністи МНС врятували чоловіка, котрий під час туристичної подорожі зірвався зі стежки Голіцина поблизу міста Судак.
Як повідомляє прес-служба МНС України, місцевий житель зірвався з крутого схилу висотою понад 15 метрів та отримав травми середньої важкості.
На місце прибули працівники Феодосійського гірського пошуково-рятувального взводу МНС, які з використанням спеціального спорядження підняли постраждалого вгору, надали йому первинну медичну допомогу та передали лікарям „швидкої”.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter