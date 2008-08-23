В районі Сапун-гори моряки допомогли ліквідувати пожежу

У Севастополі в районі Сапун-гори українські військові моряки допомогли ліквідувати пожежу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Військово-морських сил України, сьогодні об 11.40 до оперативного чергового флоту звернувся оперативний черговий Головного управління МНС у місті Севастополі з проханням надати допомогу у ліквідації та гасінні великої лісової пожежі в районі перехрестя доріг Ялта-Інкерман-Севастополь-Сапун-гора.

Як було попередньо з’ясовано, вогнем, який швидко розповсюджувався через вітер і спекотну погоду, було охоплено дві ділянки лісосмуги площею близько 5 гектарів кожна.

У штабі українського флоту була негайно розгорнута оперативна група з реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на чолі з першим заступником командувача ВМС України віце-адміралом Віктором МАКСИМОВИМ, яка прийняла рішення про виділення для допомоги міським пожежним службам трьох пожежних автоцистерн і 20 осіб під керівництвом підполковника Сергія ГЕОРГІЄВА.

Від севастопольських пожежних служб участь у гасінні пожежі взяли 11 пожежних розрахунків.

Допомогу у ліквідації пожежі надали також військовослужбовці Чорноморського флоту Росії, у безпосередній близькості від складів якого спалахнула пожежа.

Спільними зусиллями до 17.00 пожежу було ліквідовано. Причини її виникнення з’ясовуються.