У Севастополі відбулись урочистості до Дня Незалежності України.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, представники влади міста, командування Військово-Морських Сил України, громадськості поклали квіти до пам’ятників Тарасу Шевченку, Лесі Українки і гетьману Петру Сагайдачному.

Заступник голови міської державної адміністрації Дмитро БАЗІВ у розмові з журналістами зазначив, що “родзинкою“ цьогорічних святкових заходів до Дня Незалежності є акція “Митці України – 225-річчю Севастополя”, в рамках якої, зокрема, на гастролях перебуває Національний академічний хор імені Григорія Верьовки.

Крім того, в сьогоднішньому святковому концерті на площі Нахімова візьмуть участь зірки української естради Ірина БІЛИК, Вєрка Сердючка, гурт “ВІА Гра” та лауреати другого міжнародного телефестивалю “Пісні моря”, що сьогодні завершується у Севастополі.

Зранку у храмах міста відслужили молебні за Україну.