ДТП у Криму: 4 загиблих, 5 поранених
09:23, 25 серпня 2008Крым
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Водій БМВ не впорався з керуванням
У аварії в Криму, на 632-му кілометрі автодороги Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта, загинули четверо осіб, ще п`ятеро - травмовано.
Про це УНІАН повідомили сьогодні в прес-службі Управління Державтоінспекції в Криму.
Водій автомобіля БМВ (1991 роки народження, мешканець Джанкойського району АР Крим), рухаючись із Сімферополя в напрямку Джанкоя, з невідомих причин не впорався з керуванням. Автомобіль виїхав за межі проїжджої частини в кювет, де наїхав на дерево.
На місці ДТП загинули водій і троє пасажирів. Ще п`ятеро осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.
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