Флагман Чорноморського флоту РФ знайшовся в абхазьких водах

Група бойових кораблів Військово-морського флоту Росії увійшла сьогодні до територіальних вод Абхазії, повідомляє Газета.ру.

Як повідомив журналістів віце-адмірал, командир новоросійської морської бази Сергій Меняйло, кораблі виконують завдання з підтримки миру і стабільності в Абхазії і в її територіальних водах.

«Ми контролюємо територіальні води Абхазії і прилеглі до них водні простори. Завдання суден - не допустити провезення зброї. Ми несемо також і гуманітарну місію. У складі кораблів десантні, ракетні, у тому числі і ракетний крейсер «Москва», - сказав віце-адмірал.

Вчора ж в Генштабі Росії заявляли, що флагман Чорноморського флоту РФ - ракетний крейсер "Москва", що вийшов у понеділок з головної бази ЧФ РФ в Севастополі курсом на східну частину Чорного моря, у вівторок увечері повернеться до Севастополя.

"Відповідно до плану стратегічний ракетний крейсер "Москва" вийшов з головної бази Чорноморського флоту Севастополя на полігон бойової підготовки. Це плановий вихід", - сказав генерал-полковник Анатолій Ноговіцин на прес-конференції.

За його словами, йде перевірка систем радіотехнічного озброєння і бортових систем зв`язку.