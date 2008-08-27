Сім`ї кримських татар прийняли 20 дітей з Чернівецької області

20 дітей з Новоселіцкого району Чернівецької області, що постраждала від стихійного лиха, більше двох тижнів проживатимуть в кримськотатарських сім`ях Бахчисараю.

Нагадаємо, 31 липня Меджліс кримськотатарського народу заявив про готовність прийняти в кримськотатарські сім`ї дітей з постраждалих територій України.

«Більше двох тижнів діти з Чернівецької області проживатимуть в кримськотатарських сім`ях Бахчисараю, вони відвідають культурні місця Криму і архітектурні пам`ятники півострова, відпочиватимуть на побережжі Чорного моря», - повідомляє прес-служба Меджлісу.

Діти повідомили, що вони вперше в Криму і хочуть познайомитися з його історією і культурою.