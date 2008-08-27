МЗС повідомить РФ про зміну правил перетину кордону України для ЧФ

Міністерство закордонних справ України найближчим часом повідомить Росії про зміну правил перетину державного кордону України військовослужбовцями, військовими кораблями та літальними апаратами Чорноморського флоту Російської Федерації, які перебувають на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО сьогодні журналістам у Кабінеті Міністрів.

«Щойно буде видано постанову уряду, це буде зроблено сьогодні, і ми передамо або сьогодні, або завтра російській стороні про це рішення уряду», - сказав В.ОГРИЗКО.

Міністр додав, що порядок про обов`язкове інформування української сторони про переміщення кораблів ЧФ діяв до 1999 року, а після цього через політичні причини Україна та Росія перейшли на повідомний характер інформування. «Тепер відповідно до прийнятої постанови, за 72 години російська сторона звертатиметься до української сторони з повідомленням про те, що вони мають намір перетнути державний кордон України. При цьому необхідно буде заповнити відповідні формуляри, в яких має бути зазначено екіпаж корабля або літального апарату, в який порт вони заходитимуть, і коли вони цей порт покинуть. Сьогодні ми повернулися до порядку, який було затверджено майже 10 років тому», - пояснив він.

Відповідаючи на питання, чи виконуватиме російська сторона нові правила перетину держкордону України кораблями ЧФ РФ, В.ОГРИЗКО сказав: «Формування Чорноморського флоту, який перебуває на території України, діє відповідно до чинного українського законодавства. Це є нормою договору, і, отже – норма закону. Тому ми переконані, що саме таким чином діятиме російська сторона».

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня Президент України Віктор ЮЩЕНКО затвердив порядок перетину державного кордону України військовослужбовцями, військовими кораблями та літаками Чорноморського флоту Росії, які знаходяться на території України.

Крім того, глава Української держави затвердив порядок пересування військових формувань Чорноморського флоту РФ поза місцями їхньої дислокації на території України.

Сьогодні, 27 серпня, уряд на своєму засіданні на виконання Указу Президента затвердив порядок перетину державного кордону України військовослужбовцями, військовими кораблями (суднами забезпечення) і літальними апаратами Чорноморського флоту Росії, який перебуває на території України.