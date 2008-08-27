ДАІ Криму рекомендували припинити монополізм під час техогляду

Кримське відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) рекомендувало Управлінню ДАІ ГУ МВС України в Криму здійснити заходи щодо обмеження монополізму, розвитку конкуренції та підприємництва під час проведення техогляду автотранспортних засобів.

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

Як встановило кримське відділення, кримське управління ДАІ "на власний розсуд" визначало суб’єктів господарювання, з якими укладало угоди оренди обладнання та приміщень (технічної бази) для проведення щорічного державного огляду автотранспортних засобів. "Це призводить, з одного боку, до того, визначається лише один суб’єкт господарювання. З іншого – суб’єкти господарювання, які мають сертифіковане обладнання та відповідне приміщення (технічну базу), не можуть надавати послуги з техогляду автомобілів. В свою чергу, це призводить до утворення черг власниками автотранспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

На вимогу відділення кримське управління ДАІ має переглянути механізм відбору суб’єктів господарювання, з якими укладаються угоди оренди обладнання та приміщень для проведення щорічного держогляду автотранспортних засобів, та впровадити конкурсний відбір.