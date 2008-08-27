Ющенко збирається відновлювати територіальну цілісність Грузії

Україна готова брати активну участь у відновленні територіальної цілісності Грузії.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Президента України Віктора ЮЩЕНКА у зв`язку з визнанням Російською Федерацією незалежності Південної Осетії та Абхазії.

У заяві нагадується, що 26 серпня цього року Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ всупереч численним закликам міжнародного співтовариства підписав укази про визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії.

При цьому глава Української держави зазначив, що “трагедія грузинського, зокрема і південно-осетинського народу, воєнний конфлікт між Росією та Грузією стали жорстким викликом не тільки для кавказького регіону, але й для Європи та усього цивілізованого людства”.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що прийняте російським керівництвом рішення несе загрозу миру і стабільності у нашому регіоні і на європейському просторі, підриває існуючий міжнародний порядок, порушує цілісність принципів, закріплених у Статуті ООН та інших міжнародно-правових актах, є нелегітимною зміною державних кордонів і виявом тиску та силового втручання.

Україна засуджує визнання Росією незалежності самопроголошених утворень і закликає російське керівництво повернутися до міжнародно-прийнятих норм і принципів врегулювання конфлікту та дотримання досягнутих міжнародних домовленостей, підкреслив Президент.

За його словами, Україна також розраховує на об`єднання зусиль міжнародної спільноти щодо відновлення територіальної цілісності Грузії та заявляє про свою готовність щодо активної участі у цьому процесі.