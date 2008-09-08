Факти самозахоплень заповідної території виявлено в Криму

Матеріали передані до прокуратури

Під час проведення перевірки об`єкту природно-заповідного фонду – парка-пам`ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Утес-Карасан» – інспекторами Рескомприроди Криму було виявлено факти самозахоплень заповідної території у межах користування ЗАТ «Санаторій «Карасан». Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони навколишнього природного середовища України. За даними міністерства, збиток, заподіяний природно-заповідному фонду, склав 21 тис. грн. Матеріали за даним фактом передані до Сімферопольської міжрайонної природоохоронної прокуратури для вживання заходів прокурорского реагування.

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