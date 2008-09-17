Рада Криму через мову наскаржилася Тимошенко на її міністрів

Верховна Рада Криму просить прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО забезпечити дотримання прав громадян на використання російської мови та інших мов національних меншин в Автономній Республіці Крим.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на пленарному засіданні депутати прийняли звернення до прем`єра країни. За таке рішення проголосували 82 з 93-х присутніх у залі парламентаріїв.

Зокрема, у зверненні до Ю.ТИМОШЕНКО депутати назвали неприпустимим виконання в навчальних закладах Криму наказів міністра освіти і науки Івана ВАКАРЧУКА «Про затвердження галузевої Програми поліпшення вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки» і «Про затвердження Інструкції із ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів», а також положень, викладених у листі міністра охорони здоров`я Василя КНЯЗЕВИЧА «Про реалізацію мовної стратегії у вищих медичних навчальних закладах I-IV рівнів акредитації і закладах післядипломної освіти Міністерства охорони здоров`я України».

Депутати попросили відкликати листа голови Мінохоронздоров`я і відмінити накази міністра освіти.

«Звертаємося до Вас (до Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН) з пропозицією ухвалити відповідні рішення про перевищення службових повноважень міністром освіти і науки І.ВАКАРЧУКОМ і міністром охорони здоров`я В.КНЯЗЕВИЧЕМ, дії яких обмежують конституційні права громадян і дестабілізують суспільно-політичну ситуацію в Криму», - йдеться у звернення до керівника Кабінету Міністрів.

Крім того, кримський парламент рекомендував Раді міністрів автономії, органам місцевого самоврядування і райдержадміністраціям АРК забезпечити в навчальних закладах «реалізацію конституційного права громадян на здобування освіти рідною мовою», а також забезпечити в навчальних закладах «використання мови навчання, визначеного для даного навчального закладу, при веденні ділової документації і у внутрішньому діловодстві».