Пенсій і грошової допомоги в Севастополі виплачено на мільярд

У Севастополі за 9 місяців цього року виплачено пенсій і грошової допомоги на суму понад 1 млрд. грн., що в 1,5 разу більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила начальник Головного управління Пенсійного фонду України в місті Севастополі Тетяна КРАВЦОВА.

За її інформацією, всього до бюджету органів Пенсійного фонду міста за 9 місяців поточного року надійшло 1 млрд. 111,5 млн. грн., що становить 103,8% планового завдання. Надходження власних доходів становило 701,2 млн. грн. (103,7% від доведеного завдання), що на 185,3 млн. грн. , або на 35,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Керівник фонду додала, що „оскільки сьогодні не забезпечується стовідсоткове фінансування пенсії власними силами, з державного бюджету щомісячно надходять дотації, за 9 місяців з держбюджету на фінансування різних програм одержано 410 млн. грн., що на 115 млн. грн. більше, ніж за 9 місяців 2007 року. При цьому основна сума - 329 млн. грн. – надійшла на фінансування пенсій „військовим” пенсіонерам”.

Т.КРАВЦОВА також повідомила, що надходження сум збору по додаткових ставках за 9 місяців 2009 року збільшилися порівняно з відповідним періодом 2007 року на 9,5 млн. грн. (49%) і становили 28,9 млн. грн.

„Все це дало можливість в повному обсязі профінансувати виплату пенсій і грошової допомоги. Якщо торік це було 700 млн. грн., то за 9 місяців цього року – це вже більш як 1 млрд. грн. (1 млрд. 85,5 млн. грн.), що в 1,5 разу більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це говорить про те, що пенсійні виплати в Севастополі систематично підвищуються”, - підкреслила начальник Головного управління Пенсійного фонду України в місті Севастополі.