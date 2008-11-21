Тимошенко просять особисто зайнятися корветами

Голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО просить прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО особисто втрутитися у вирішення питання щодо будівництва військових кораблів класу «корвет».

Як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата, з цього приводу А.ГРИЦЕНКО направив листа Ю.ТИМОШЕНКО.

У листі народний депутат від імені членів профільного комітету висловив занепокоєння, що неодноразові попередні звернення до глави уряду з питання розробки та затвердження Державної цільової програми створення, прийняття на озброєння, підтримки життєвого циклу кораблів класу «корвет», не дали позитивного результату.

«Через неприпустиме затягування терміну розробки програми зірвані не тільки директивні строки створення корабля, визначені розпорядженням Кабінету міністрів України від 9 серпня 2005 року, але й ставиться під сумнів взагалі будівництво корабля в найближчі десять років», - йдеться у листі.

Також А.ГРИЦЕНКО зазначає, що Міністерством оборони України без погодження з урядом приймаються рішення про припинення виконання робіт вітчизняними проектантами і виробниками за визначеним проектом та ведуться переговори про будівництво кораблів іноземними суднобудівними компаніями.

Внаслідок цього, на переконання голови комітету, державні кошти підуть на фінансування іноземних виробників, що суперечить національним інтересам і антикризовим заходам, які здійснюються в Україні.

А.ГРИЦЕНКО у своєму листі також наголошує, що «неотримання замовлення суднобудівною галуззю призведе до скорочення робочих місць та безробіття». Він нагадав, що, приймаючи рішення про будівництво кораблів, Кабінет міністрів ставив за мету збереження потужного виробництва, наукового та кадрового потенціалу суднобудівної галузі, можливість нарощення обсягів експорту продукції та отримання валютних надходжень до державного бюджету.

На переконання народного депутата, «при підході, який спостерігається в цей час до вирішення зазначеного питання, можна втратити суднобудівну галузь як частину оборонно-промислового комплексу України, що неприпустимо, оскільки це негативно вплине на обороноздатність країни та її національну безпеку».

А.ГРИЦЕНКО запропонував Ю.ТИМОШЕНКО особисто втрутитися у вирішення цього питання та невідкладно розглянути його на засіданні уряду за участю членів парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони.

Як повідомляв УНІАН, А.ГРИЦЕНКО наполягає на будівництві військових кораблів класу “корвет” для потреб Збройних сил України, оскільки вважає, що він може об’єднати підприємства оборонно-промислового комплексу України.

За його словами, на сьогодні до кооперації з розробки та виробництва корабля класу “корвет” залучено 50 підприємств ОПК, що розташовані в Києві, Харкові, Львові, Донецьку, Запоріжжі, Черкасах, Севастополі, Сімферополі та Одесі. А.ГРИЦЕНКО зауважив, що, за попереднім оцінками, вітчизняні підприємства приблизно на 60% здатні забезпечити виконання робіт з будівництва корабля типу “корвет”. Він також наголосив, що будівництво “корвету” є критично важливим завданням для ВМС України, оскільки саме цей клас корабля визначено основним для українського військового флоту.

У липні 2008 року командувач Військово-морських сил ЗС України адмірал Ігор ТЕНЮХ повідомив, що роботи зі створення ескізного проекту корабля типу “корвет” проходять згідно з графіком.

16 жовтня 2008 року перший заступник міністра промислової політики України Віталій НЕМИЛОСТИВИЙ заявив, що у створенні українського військового корабля класу “корвет” візьмуть участь провідні французькі, німецькі, італійські та голландські компанії.

19 листопада на засіданні комітету з питань національної безпеки і оборони Верховної Ради А.ГРИЦЕНКО оцінив хід виконання програми “Корвет”, як “незадовільний” та піддав жорсткій критиці наміри Міністерства оборони будувати корвети для потреб Збройних сил за кордоном.