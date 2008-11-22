Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав світ, і в першу чергу Росію, визнати Голодомор в Україні 1932-33 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на церемоніальних заходах до 75-х роковин Голодомору біля Меморіального знаку «Свічка пам`яті» у Києві.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що сьогодні в Україні відзначають 75-ті роковини найжорстокішого злочину, вчиненого проти українського народу. Він зауважив, що під час цієї спланованої акції проти українського народу щодоби помирало 250 тисяч людей.

„Україна вижила і Україна перемогла. З братньою шаною і співчуттям схиляємо голову перед усіма, хто, як і ми, постраждав від сталінського режиму – росіянами, білорусами, казахами, молдаванами, євреями, кримськими татарами і десятками інших націй. Наш біль додає нам гідності. Ми закликаємо всіх, і насамперед Російську Федерацію, спільно, як справжні чесні й чисті один перед одним брати, засудити злочини сталінізму і тоталітарного радянського союзу”, – наголосив Президент.

„Ми були разом у цьому пеклі, ми відкидаємо зухвалу, блюзнірську брехню про те, що звинувачуємо будь-який народ у цій трагедії. Це не так. Злочинець один – це імперський, комуністичний, радянський режим”, - заявив В.ЮЩЕНКО.

За його словами, ті, хто сьогодні заперечують Голодомор і виправдовують Сталіна тим, що його дії були викликані раціональним способом управління, беруть на себе „чорну й приречену печать зла”.

Глава держави наголосив, що Україна засуджує будь-які спроби виправдати „катів наших народів”.

Також Президент України разом з главами іноземних держав висадили біля Меморіального знаку кущі калини.

Сьогодні ж біля Меморіального знаку відбувся завершальний етап Всеукраїнської акції «33 хвилини», метою якої також є увічнення пам`яті жертв Голодоморів.

У рамках акції з 6 вересня щовихідні у кожному населеному пункті України впродовж 33 хвилин зачитувалися імена померлих від голоду українців та назви сіл, занесених на «чорні дошки».

Всеукраїнська акція «Засвіти свічку!» вперше відбулася у 2006 році.

Сьогодні також завершилася міжнародна акція «Незгасима свічка», яка розпочалася 1 квітня в Австралії і протягом року пройшла у 33 країнах світу, у тому числі у шести країнах СНД - Білорусії, Казахстані, Молдові, Росії, Вірменії та Грузії. Метою акції було залучення світового українства до заходів з відзначення 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років. Упродовж 2008 року символічна свічка передавалася як естафета з країни в країну, де закордонні дипломатичні установи України разом з місцевими українськими громадами проводили заходи з вшанування пам`яті жертв Голодомору (поминальні богослужіння, скорботна хода, вечори-реквієми тощо). З 26 жовтня акція відбувалася в обласних центрах України.