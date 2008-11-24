Прапори українських націонал-патріотів спалять у Сімферополі

26 листопада в Сімферополі кримські прибічники партії «Союз лівих сил» і організації «Громадський контроль» спалять прапори українських правих сил.

Організатори запрошують на свою акцію «з викорінювання спадщини бандеровського націонал-фашизму» в Україні кримських і українських керівників організацій Всеукраїнського об`єднання «Свобода», Конгресу українських націоналістів (КУН) і партії «Братство». «Тоді як все цивілізоване людство давно засудило ідеологію націонал-фашизму, ваші організації продовжують паразитувати на ідеях минулого і отруюють свідомість молоді примарами «коричневої чуми». Пропонуємо вам одуматися і покаятися перед народом України», - йдеться в повідомленні СЛС.

«Союз лівих сил» також закликав ліві сили до спільної боротьби проти «націонал-фашизму».

Акція пройде біля Представництва Президента України в Криму.