В Україні побудують 21 альтернативний міст: де і коли запрацюють нові споруди

У Києві через Дніпро запрацюють додаткові мости.

В Україні побудують 21 альтернативну мостову переправу через річки, в тому числі Дніпро. В Києві перші мости запрацюють на початку 2027 року, заявив під час години запитань до уряду міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

"Протягом останнього місяця РФ системно атакує мостову інфраструктуру України. Зафіксовані масові ураження у Києві, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові. Ухвалений урядовий проєкт про швидке будівництво альтернативних мостових переправ в тому числі через річку Дніпро. Загалом передбачається реалізація 21 мостової переправи. Роботи в Києві вже розпочаті. Перші мости запрацюють на початку року", - повідомляє Калашник.

Мости в Києві через Дніпро - останні новини

Внаслідок ударів російських окупантів на Південному мосту в Києві через Дніпро було зафіксовано декілька влучань в різних місцях. Також було пошкоджено дві гілки столичного метро. Через влучання рух транспорту було обмежено або сильно ускладнено.

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Народний депутат Володимир Крейденко заявив, що у Києві планують побудувати щонайменше два нових мости. Спеціальні мобільні мости планують змонтувати протягом 3-4 місяців. Для цих об’єктів знадобляться додаткові під’їзні шляхи.

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