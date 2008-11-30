Погода в Криму на 1-3 грудня

1 грудня на території України очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів, лише у східній частині невеликий дощ.

Як повідомили в Українському Гідрометцентрі, вночі та в першій половині дня в Україні місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 1-6° тепла, вдень 4-9°, у південній частині та на Закарпатті 9-14° тепла; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Криму 1 грудня температура вночі становитиме 1-6° тепла, вдень 9-14° тепла. Вночі та в першій половині дня місцями туман.

2-3 грудня утримається хмарна погода. У північних, центральних, вдень 3 грудня і в західних областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів.

Температура у південній частині вночі 5-10° тепла, вдень 9-14°; на решті території вночі 2-7° тепла, вдень 7-12° (в Карпатах вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла).

У Криму 2-3 грудня температура вночі становитиме 5-10° тепла, вдень 12-17° тепла. Без істотних опадів.