Рух вважає, що Ющенко запізнився з Кримом на чотири роки

Голова Кримської крайової організації Народного Руху Украини (НРУ), депутат Верховної Ради автономії Леонід ПИЛУНСЬКИЙ вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО запізнився на чотири роки із визнанням кримської влади дестабілізуючим фактором на півострові.

«Одразу після своєї інавгурації Віктор ЮЩЕНКО повинен був публічно визнати складну ситуацію в Криму, але він цього не зробив. ЮЩЕНКО запізнився на чотири роки і лише сьогодні зрозумів, наскільки в Криму небезпечна ситуація», - зазначив Л.ПИЛУНСЬКИЙ, слова якого цитує прес-служба НРУ.

Лідер Кримської організації НРУ заявив, що В.ЮЩЕНКО за роки президентства «один раз зустрівся із представниками кримськотатарського Меджлісу», натомість «колишній президент КУЧМА постійно мав подібні зустрічі, під час яких обговорював проблеми депортованих в часи Сталіна татар».

Л.ПИЛУНСЬКИЙ додав, що глава держави не звертає «уваги на те, що в Криму є українські партії, які в занедбаному стані, але які відстоюють проукраїнську позицію».

Також рухівець заявив, що пропрезидентська партія «Народний союз «Наша Україна» не відстоює розвиток української мови, а навпаки, «заважає її розвитку в Криму». «Так, члени «Нашої України» написали скаргу до прокурора Криму про те, що він порушує їхні мовні права і не дозволяє користуватися російською мовою у офіційній документації та в повсякденному спілкуванні», - стверджує Л.ПИЛУНСЬКИЙ.