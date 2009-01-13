Звільнився міністр курортів Криму

Депутат Ялтинської міської ради Володимир САВЕЛЬЄВ за власним бажанням пішов з посади міністра курортів і туризму Автономної Республіки Крим.

Як повідомили кореспонденту УНІАН телефоном у приймальні Мінкурортів АРК, В.САВЕЛЬЄВ написав заяву за власним бажанням і пішов у відставку 12 січня. Новий міністр поки не призначений.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії Ялти, сьогодні колишній міністр був офіційно представлений колективу Лівадійської лікарні (Велика Ялта) як її новий головний лікар. «Я – корінний ялтинець, депутат міськради, і мені завжди близькі проблеми рідного міста. Давно хотів повернутися до Ялти на роботу за фахом, а я дістав медичну освіту і починав свою роботу лікарем у міськлікарні. Як тільки така можливість надалася, і мені запропонували цю посаду, – я дав згоду», - цитує мерія слова В.САВЕЛЬЄВА.

Він заявив, що прийшов у Лівадійську лікарню «не в найкращі часи для цієї медичної установи». «Вважаю своїм завданням підняти імідж лікарні», - сказав В.САВЕЛЬЄВ.

Він також спростував чутки про те, що готується продаж території лікарні. «Це повна нісенітниця», - заявив новий головний лікар.

Довідка. В.САВЕЛЬЄВ закінчив Кримський медичний інститут за фахом «Лікувальна справа», а також Московський державний університет економіки, статистики і інформації за фахом «Юриспруденція». Трудовий шлях розпочав у 1984 році лікарем Ялтинської міської лікарні. З 2002 по 2006 рік працював заступником мера Ялта, курував освіту, медицину, культуру, спорт. У червні 2006 року призначений міністром курортів і туризму АР Крим.