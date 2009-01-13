Кримськими «Башмаками» займеться суд

Головне управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України завершило провадження у кримінальній справі за обвинуваченням членів організованого злочинного угруповання «Башмаки» (всього 17 осіб) та направило справу до суду.

Як повідомили у прес-службі Генпрокуратури, вони обвинувачуються за ст. 93 Кримінального кодексу України (1960), ст. 257, ч.1 ст. 263 КК України (2001) у вчиненні в складі банди впродовж 1991-1999 років на території Автономної Республіки Крим та Херсонської області 13 умисних вбивств та інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

Кримінальна справа направлена до Верховного Суду України для визначення підсудності.

Як повідомляв УНІАН, в 1990-х роках два найбільш потужних організованих злочинних угруповань - «Сейлем» і «Башмаки» - вели між собою запеклу боротьбу за розділ сфер кримінального впливу на Кримському півострові.