5 чоловік загинули на пожежі в Криму

П`ять чоловік загинули під час пожежі в кримському місті Білогірськ.

Як повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму, інформація про пожежу в приватному будинку надійшла до рятувальників сьогодні о 6.55 ранку.

Рятувальники знайшли у задимленому приміщенні тіла 3-х жінок і 2-х чоловіків. Площа пожежі склала всього 4 квадратні метри.

Пожежникам знадобилося 15 хвилин, щоб ліквідувати пожежу. Причина пожежі і загибелі людей встановлюється.

На місці події працює слідча комісія з числа співробітників МНС, міліції і прокуратури.

«За словами сусідів, у цьому будинку часто збиралися люди без певного місця проживання, щоразу їх зустрічі супроводжувалися вживанням спиртних напоїв», - додали в МНС.