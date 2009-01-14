Кримчанин отримав опіки 20% шкіри при розігріванні паливного баку

Житель Криму при необережному розігріванні паливного баку вантажного автомобіля «КамАЗ» отримав термічні опіки 18-20% поверхні тіла.

Як повідомили в прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму, інформація про нещасний випадок, який стався у феодосіїйському смт Приморський, надійшла до рятувальників 13 січня.

«Житель Кіровського району, 1964 року народження, при необережному розігріванні паливного баку КамАЗа отримав опіки тіла», - мовиться в повідомленні МНС.

Лікарі надали постраждалому першу медичну допомогу і госпіталізували його до травматологічного відділення феодосіїйської лікарні з діагнозом «термічні опіки ІІ-ІІІ ступеня 18-20% поверхні тіла».

Стан чоловіка - середньої важкості, додали в МНС.