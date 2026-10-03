Штучний інтелект навчився читати думки: вчені показали нову технологію

Вчені хочуть навчити систему відтворювати відео, звуки, фантазії та навіть сни.

Новий інструмент на основі штучного інтелекту може за допомогою сканування мозку відтворити зображення, яке в цей момент бачить людина. Він визначає не тільки сам об’єкт, а й його положення, кольори та загальну композицію, повідомляє MITTechnology Review.

Система належить до напряму нейроінтерфейсів, що швидко розвивається, в якому алгоритми навчаються пов’язувати сигнали мозку з тим, що людина сприймає, уявляє або згадує. Для цього ШІ аналізує характер активності різних ділянок мозку та зіставляє його з візуальними даними.

Команда навчила ШІ-модель на даних восьми осіб, кожна з яких переглянула близько 9000 зображень під час сканування мозку за допомогою високоточної фМРТ. Для адаптації до нової людини їй достатньо однієї години даних МРТ – раніше аналогічним системам потрібно було до 40 годин.

Відео дня

Однак модель не ідеальна: в одному випадку ШІ інтерпретував зображення торта як три сендвічі, а в іншому – сприйняв собаку за козу. Але вчені вже хочуть навчити систему відтворювати відео, звуки, фантазії та навіть сни.

При цьому поки що не йдеться про буквальне "читання думок". Алгоритм не отримує прямого доступу до змісту свідомості, а відтворює візуальну інформацію на основі статистичних закономірностей, яких він навчився. У перспективі таку технологію також розглядають як спосіб допомогти повністю паралізованим людям спілкуватися за допомогою мозкової активності.

Разом з тим технологія викликає питання щодо захисту "ментальної приватності". Можливість відтворювати образи за активністю мозку в майбутньому може створити ризик їх використання без відома та згоди людини. Нейробіологи визнають потенціал подібних зловживань, але зазначають, що воліють зосередитися на позитивних можливостях своєї розробки.

УНІАН повідомляв, що творець ChatGPT Сем Альтман зайнявся розробкою технології об’єднання людського мозку з ШІ. На відміну від рішень на кшталт Neuralink, нейроінтерфейс зможе працювати без імплантації в тканини головного мозку.

На початку вересня OpenAI випустила свою найпотужнішу модель GPT-6 Astra, яка максимально наблизила ШІ до людського рівня. "Усе, що ви можете зробити на комп’ютері, Astra може зробити за вас швидше", – кажуть автори.

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