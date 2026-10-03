В Іспанії завели справу на Шарія: підозрюють у фінансових махінаціях, - ЗМІ

Іспанські правоохоронці знайшли в домі Шарія купу грошей незрозумілого походження.

В Іспанії місцеві правоохоронці розслідують справу про можливе ухилення від сплати податків українського блогера та проросійського політика Анатолія Шарія і його партнерки Ольги Бондаренко. Як пише іспанське видання elDiario, слідство також перевіряє походження їхніх коштів та можливий зв’язок Шарія з російськими спецслужбами.

За інформацією видання, провадження почалося після запиту про міжнародну правову допомогу з боку українських правоохоронних органів. У матеріалах справи вказується на можливі злочини проти державної скарбниці Іспанії, відмивання коштів та підробку документів.

Шарій та Бондаренко є податковими резидентами Іспанії з 2016 року. За версією слідства, можлива несплата податків склала 150,9 тис. євро у 2018 році, а у 2022 році – ще майже у 387,6 тис. євро. Крім того, правоохоронці виявили фінансові операції, пов’язані з Литвою, Росією, Люксембургом та Казахстаном, криптовалютами й онлайн-платформами. Потенційні фінансові претензії до пари, за даними слідства, можуть сягати 10,7 млн євро.

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Також правоохоронці перевіряють походження цих коштів. У документах зазначається, що операції містять "показники ризику у сфері відмивання капіталів". Слідчі також допускають зв’язок отриманих грошей із діяльністю на користь російських спецслужб.

У червні цього року в будинку пари провели обшук. За даними elDiario, там вилучили пістолет Glock 19, "гаманці" з криптовалютою приблизно на 800 тис. євро, твори мистецтва, годинники та коштовності на 400 тис. євро, а також 20 золотих злитків вартістю близько 150 тис. євро.

Шарій і Бондаренко заперечують незаконне походження коштів. Вони стверджують, що їхні доходи пов’язані з роботою на YouTube та пожертвами підписників. Сам Шарій також відкидає звинувачення у роботі на Росію та наголошує, що у своїх матеріалах засуджував дії російської армії.

Держзрада Шарія

Як писав УНІАН, у лютому 2021 року Служба безпеки України повідомила Анатолію Шарію про підозру у вчиненні державної зради та порушенні рівноправності громадян. За версією слідства, блогер з 2012 року через соціальні мережі, електронні ЗМІ та російські телеканали сприяв структурам РФ у проведенні спеціальних інформаційних операцій, дискредитував державну політику України та поширював маніпулятивну інформацію щодо подій на сході країни. Після того, як Шарій, який роками переховується в Іспанії, не з’явився на допит, його оголосили у державний розшук.

У липні 2023 року СБУ повідомила Шарію про нову підозру – у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України). Правоохоронці встановили, що пропагандист брав участь у підготовці та поширенні постановочних відео з допитами українських військовополонених: підказував представникам ФСБ, як знімати матеріали у "потрібному форматі", які питання ставити бранцям, а також монтував ролики, прибираючи невигідні для РФ моменти.

4 червня 2025 року Вінницький міський суд заочно визнав Анатолія Шарія винним у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, і засудив його до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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