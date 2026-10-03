У вересні на Землі з'явилися два нові острови

Острови виникли внаслідок виверження вулкану в Індонезії.

Після потужного виверження вулкана Анак-Кракатау в Індонезії поблизу нього сформувалися два нові острови. Про це пише Bloomberg із посиланням на дані Геологічного агентства Індонезії.

Нові надводні утворення помітили після 25-годинного виверження, яке розпочалося 4 вересня. Один об’єкт розташований приблизно за 760 метрів на північний захід від узбережжя Анак-Кракатау, другий – приблизно за 495 метрів на південний схід.

За попередньою версією Геологічного агентства, під час виверження відносно рідка магма могла вийти на поверхню через видовжений розлом, орієнтований із північного заходу на південний схід. Викинутий вулканічний матеріал сформував два частково надводні пагорби.

Відео дня

Як зазначає видання, поява окремих островів у межах кальдери Кракатау може бути першою подібною подією за 96 років. Після катастрофічного виверження 1883 року тут сформувався Анак-Кракатау, який остаточно піднявся над рівнем моря у 1930 році. Відтоді інших відомих окремих островів у цій частині кальдери не виникало.

Одне з перших відеопідтверджень нового утворення випадково отримав активіст із Південного Лампунгу Йодистара Нуграха. Він шукав зниклих журналістів і волонтерів, коли його дрон зафіксував темну ділянку суші у воді на північний захід від вулкана.

"Спочатку я не зрозумів, що міг зафіксувати щось нове", – розповів Нуграха Bloomberg.

Видання нагадує, що Анак-Кракатау тривалий час залишався відносно спокійним, перш ніж активність відновилася в липні 2026 року. Під час вересневого виверження площа острова збільшилася майже на 33 гектари через лавові потоки та пірокластичний матеріал.

Фахівці наголошують, що доля нових утворень залежатиме від їхнього походження та стійкості до хвиль. Якщо це пухкий вулканічний матеріал, він може швидко розмитися.

Нові острови

Як писав УНІАН, на початку року Міжнародна експедиція на криголамі Polarstern у морі Ведделла біля Антарктиди випадково відкрила невідомий раніше острів. Спершу його прийняли за брудний айсберг, але при наближенні стало очевидно, що це скеля, яка виступає з води.

Острів має приблизно 130 метрів у довжину, 50 метрів у ширину та висоту близько 16 метрів. Через схожість із айсбергами він не був помітний на супутникових знімках, і тепер йому ще належить отримати офіційну назву.

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