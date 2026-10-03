'Це звʼязок з Рівненською АЕС': експерт назвав основну ціль РФ в Києві

Він зазначив, що саме вона зв’язана з Рівненською АЕС.

Однією з основних цілей ворога буде підстанція "Київська", котра й раніше була центром для ударів. Про це сказав в програмі "Суперпозиція" в енергетичний експерт Юрій Корольчук.

"Тому, що це зв'язок з Рівненською атомною електростанцією, котра фактично забезпечує можливість перетоків більших обсягів електроенергії уже далі на схід і частково на південь країни", - пояснив він.

За його словами, в Києві та області основні удари росіян будуть спрямовані на теплові електроцентралі (ТЕЦ), теплові електростанції (ТЕС), зокрема "Трипільська".

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Він додав, що також будуть під ударами підстанції "Укренерго", які відповідають фактично за можливість видачі тої електроенергії, яка потрібна споживачам.

Атаки на Україну - останні новини

Як повідомляв УНІАН, видання Newsweek напиисало, що цього тижня столиця України зазнала безперервних атак з боку Росії, часто з використанням реактивних безпілотників, які українській протиповітряній обороні важко перехопити.

В середу, 30 вересня, в Києві повітряна тривога тривала майже 13 годин - одна з найтриваліших з початку війни.

За даними українських офіційних джерел, внаслідок атак, що відбулися в ніч на середу по всій Україні, загинуло щонайменше шестеро людей, а 38 отримали поранення.

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що Росія здійснила найбільший комплексний удар по енергетичній інфраструктурі з початку квітня, тобто з кінця минулого опалювального сезону.

Інститут вивчення війни в аналізі зауважив, що очільник Кремля прагне скористатися ударами, перш ніж Україна зможе розробити способи протидії швидкісним дронам.

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