«Артек» отримав статус бази з підготовки спортсменів до олімпіади

Кабінет міністрів України надав Міжнародному дитячому центру «Артек» статус бази з підготовки спортсменів до олімпійських та паралімпійських ігор.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції після завершення позачергового засідання уряду, де й було прийнято відповідне рішення.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає таке рішення доцільним, оскільки завантаження дитячого центру «Артек» восени, взимку та навесні неповне. «Але, в той же час, там створені прекрасні умови для тренування, там є басейни, там є спортивні майданчики, там є все необхідне обладнання для того, щоб дитячий центр «Артек» став однією з баз підготовки наших збірних команд на олімпійські та паралімпійські ігри», - пояснила глава уряду.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, рішення Кабміну дозволить забезпечити додаткове фінансування «Артеку» через фінансування програм з підготовки українських спортсменів до міжнародних спортивних змагань.

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