Литвин просить Тимошенко не виставляти Україну на посміховисько

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН звернувся до уряду з проханням якнайшвидше передати на розгляд парламенту законопроект, що стосується фінансування «Артеку».

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на Погоджувальній раді лідерів фракцій та голів комітетів парламенту В.ЛИТВИН зазначив, що урядом розроблено законопроект, що стосується внесення змін до державного бюджету України на 2009 рік в частині фінансування «Артеку».

Голова ВР повідомив, що на даний час цей законопроект ще не внесений на розгляд Верховної Ради.

За словами спікера, рішення має бути прийняте якнайскоріше, щоб «не виставляти Україну на посміховисько ще й у цьому питанні».

Як повідомляв УНІАН, 31 січня уряд на своєму засіданні схвалив зміни до державного бюджету на 2009 рік щодо виділення 60 млн. грн. на придбання путівок у міжнародний дитячий центр «Артек».

Як відзначила прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, цим законопроектом буде врегульовано бюджетний дисбаланс для того, щоб за рахунок бюджету можна було викупити путівки додатково на 60 млн. грн. На думку Ю.ТИМОШЕНКО, такий обсяг коштів на придбання путівок є достатнім для забезпечення нормального функціонування МДЦ «Артек».

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО тоді повідомила, що в ході своєї розмови із головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНИМ було досягнуто домовленість про включення цього законопроекту до порядку денного засідання парламенту 3 лютого за умови його попереднього розгляду в профільному комітеті Верховної Ради.

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