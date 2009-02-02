До Криму прибули групи іноземних верифікаторів

Сьогодні в рамках Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) та Віденського документу 1999 року до України прибули одразу три багатонаціональні інспекційні групи.

Як повідомили в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, зокрема, до Сімферополя прибула група інспекторів у складі дев’яти осіб - представників верифікаційної структури Збройних сил Сполучених Штатів Америки, очолювана Міхаілом КРОУФОРДОМ.

Вони працюватимуть на військових об’єктах в Автономній Республіці Крим за Договором про ЗЗСЄ.

Метою проведення контрольного заходу є перевірка дотримання державами-учасницями Договору встановлених обмежень щодо кількості озброєння і військової техніки, які підпадають під його дію.

У цей же день за Віденським документом 1999 року у зазначеному районі південної частини АР Крим розпочали свою роботу спеціалісти-верифікатори зі Словаччини, Румунії та Болгарії.

На предмет військової діяльності вони вибірково перевірять кілька дислокованих тут військових частин ЗС України, ознайомляться з умовами несення військової служби, місцями відпочинку та закладами харчування військовослужбовців.

Іноземні інспектори перевірятимуть і ті об’єкти в Криму, на яких розташована техніка та озброєння Чорноморського флоту Російської Федерації.

Третя група спеціалістів з верифікаційної діяльності з Великої Британії прибуває до Києва, аби провести роботу за Договором про ЗЗСЄ.

Британські верифікатори інспектуватимуть лише одне оголошене місце – гарнізон центрального регіону України. Об’єкти, на яких вони збираються побувати з перевіркою, оголошуватимуться стороною на в’їздному брифінгу.

Роботу в Україні іноземні інспектори завершать 5 лютого.