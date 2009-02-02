Кабмін просить Раду заборонити відчуження землі «Артеку»

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді України ввести заборону на відчуження землі та майна Міжнародного дитячого центру «Артек» (Велика Ялта, Крим).

Про це йдеться в законопроекті уряду, зареєстрованому в українському парламенті.

Кабмін пропонує встановити, що дитячий центр не підлягає приватизації. Майно, закріплене за «Артеком», не підлягає відчуженню та передачі в оренду. Надана в постійне користування дитячому центру ділянка (розміром 213,8423 гектара, в тому числі - 5,8249 гектара пляжної зони) належить до земель державної власності і не підлягає відчуженню.

Законопроектом передбачається, що території, на яких розташований «Артек», належать до природно-заповідного фонду загальнодержавного значення з правом забудови виключно для задоволення потреб дитячого центру. Забудова ведеться відповідно до генерального плану розвитку табору, що затверджується Кабміном.

Уряд просить заборонити будівництво житлових будинків на території дитячого центру та визнати за необхідне відселення громадян, які проживають в уже споруджених будинках, з наданням їм компенсації у вигляді житлової площі із застосуванням коефіцієнта 1,5. Раді міністрів Криму пропонується вирішити питання відселення мешканців та у разі потреби питання знесення житлових будинків, розташованих на території «Артеку».

Окрім того, Кабмін пропонує заборонити «Артеку» виступати засновником підприємств із змішаною формою власності та укладати договори, наслідком яких може бути відчуження державного майна.

Також проектом закону передбачається, що держава викуповує 90% путівок МДЦ «Артек», а решта путівок реалізується дитячим центром без залучення третіх осіб.

Кабінет міністрів пропонує списати з табору податковий борг, який виник на 31 січня 2009 року. Також пропонується вважати списаним з 31 січня цього року борг дитячого центру в сумі 16,2 млн. грн. перед держпідприємством «Укрінвестбуд», що перебуває в управлінні Державного управління справами Президента України.

Окрім того, уряд пропонує встановити для центру «Артек» ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги, послуги з газо- і електропостачання на рівні цін/тарифів для населення.

Як повідомляв УНІАН, керівництво «Артеку» заявляє про постійні спроби захоплення земель дитячого центру, ринкова вартість яких становить близько 1 млрд. доларів.

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