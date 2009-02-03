Міськрада Cудака не забрала мандат у депутата-хабарника

Судацька міська рада підтвердила депутатські повноваження Петра НІКОЛАЄВА, умовно засудженого за хабарництво.

Питання про доцільність використання мандата депутата розглянуто на вимогу прокуратури.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, П.НІКОЛАЄВА затримали під час отримання 1,6 тис. грн. хабара – кошти повинні були стати заставою того, що договір оренди приміщення ввіреного йому підприємства відбудеться.

Прокуратура повністю довела вину хабарника в суді. Депутату призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі із забороною протягом двох років обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими функціями. Розглянувши апеляцію депутата, суд дещо пом`якшив покарання, застосувавши його умовно.

«Враховуючи результат розгляду вимоги прокуратури, вимагання хабара, певно, вважається депутатами гідною поведінкою представника народу», – кажуть у прокуратурі.