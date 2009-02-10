Оператор мобільного зв`язку «Український мобільний зв`язок» (УМС, ТМ МТС-Україна) підвищує тарифи на окремі послуги.

Про це йдеться в офіційному повідомленні, розміщеному в «Урядовому кур`єрі».

Зокрема, компанія УМС підвищує з 15 лютого на 22% вартість плати за з`єднання (ПЗЗ) для всіх абонентів (у разі наявності такої плати в тарифному пакеті). Також компанія підвищує вартість пересилки текстових (SMS) повідомлень до 0,39 грн. на телефони операторів мобільного зв`язку в Україні в 34 тарифних планах. Компанія УМС також встановила єдину вартість відправки SMS на номери операторів мобільного зв`язку за кордоном.

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії УМС, вказані зміни тарифів пов`язані з тим, що компанія «проводить реструктуризацію й приводить тарифи на SMS до одного рівня».

«При цьому варто зазначити, що ряд SMS-орієнтованих тарифів, а також вартість відправки текстових повідомлень у рамках послуги «Моя Сім`я» залишаються без змін. Ті ж абоненти, для яких SMS є критично важливою послугою, можуть скористатися спеціальною послугою SMS-пакет, яка дозволяє знизити вартість SMS до 7 коп. за повідомлення», - наголошується в коментарі компанії УМС.

Що стосується плати за з`єднання, то вона, за даними прес-служби, «відсутня при дзвінках усередині мережі в найбільш популярному з наших пакетів «Супер МТС», її також немає в більшості тарифів для контрактних абонентів».

«Тому дана корекція не торкнеться найбільшої кількості наших абонентів. При цьому ПЗЗ як і раніше залишиться однією з найнижчих на ринку України», - йдеться в повідомленні УМС.

Довідка УНІАН. Мережа ЗАТ «Український Мобільний Зв`язок» (МТС-Україна) охоплює понад 97% території України, на якій проживає 99% населення. Компанія обслуговує понад 18,103 млн. абонентів. Компанія володіє ліцензіями на надання мобільного (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стаціонарного й міжнародного / міжміського зв`язку, а також надає послуги міжнародного роумінгу на п`яти континентах. Виручка за 2007 рік становила 1,608 млрд. дол.

УМС - 100% дочірня компанія ВАТ «Мобільні Телесистеми», найбільшого оператора мобільного зв`язку в Росії та країнах СНД. Разом зі своїми дочірніми підприємствами ВАТ «Мобільні Телесистеми» обслуговує понад 91,33 мільйонів абонентів. Населення 82 регіонів Росії, а також Вірменії, Білорусі, України, Узбекистану й Туркменістану, де МТС та її дочірні підприємства мають ліцензії на надання послуг у стандарті GSM, становить понад 230 мільйонів осіб. З червня 2000 року акції МТС котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі під кодом MBT.