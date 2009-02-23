На мітингу в Криму спалили НАТО

Близько 400 активістів Російської громади Криму, Партії регіонів, партій ”Російський блок” і ”Союз” на мітингу в Сімферополі висловили протест проти вступу України до НАТО і заявили про підтримку Чорноморського флоту Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, присутні виступали на мітингу ”Здрастуй, Росія! НАТО, прощай!” під прапорами РФ і Криму, транспарантами ”Майбутнє України - в Союзі з Росією!” і ”Слава Великій Росії - слава російському народу - переможцеві!”. Також учасники акції тримали великий портрет Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА і два маленькі портрети російського прем`єра Володимира ПУТІНА.

Мітингувальники під крики ”НАТО - ні!” спалили прапор Альянсу.

Учасники акції закликали ”представників патріотичних сил України, що стоять на антинатівських, проросійських позиціях,” розгорнути в 2009 році масштабну всеукраїнську кампанію під гаслом ”Здрастуй, Росія! НАТО, прощай!”.

”Ми висловлюємо тверду впевненість в тому, що сучасна Україна має прагнути, перш за все, відновлення союзних відносин з Росією, аж до повного возз`єднання двох братських слов`янських держав заради сьогодення і майбутнього українського і російського народів, історичні інтереси яких повністю співпадають”, - говориться в резолюції мітингу.

За даними організаторів, на акцію прийшла тисяча чоловік, за даними міліції - 200, за реальними оцінками журналістів - до 400 чоловік.