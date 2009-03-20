«Російський блок»: Сімферополю потрібний непитущий і адекватний мер

Політрада Сімферопольської міської організації партії «Російський блок» заявляє про підтримку дій депутата міської ради, члена президії Думи Російської общини Криму Наталії ЛАНТУХ, яка на знак протесту проти зняття Володимира БЛІНОВА з посади секретаря міськради облила мера Сімферополя Геннадія БАБЕНКА розбитими яйцями.

«Ми, представники партії «Російський блок», підтримуємо дії свого товариша і заявляємо нешановному пану БАБЕНКУ: мешканцям Сімферополя не потрібні тимчасові виконавці, політичні пройдисвіти, які вступають до партії за день до виборів, щоб потім безсоромно набивати свої кишені. Хай ці яйця на голові у самозванця, який із скандалом проводив свою виборчу кампанію, стануть символом його політичного банкрутства», – йдеться в заяві.

«Жителі міста не пробачать БАБЕНКУ його зради, альянсу з депутатами міськради від фракції «Рух-курултай», яким він за підтримку розправи над російським патріотом БЛІНОВИМ» пообіцяв посади, узаконення землі під Соборну мечеть, захист від зносу самозахоплень по вул. Балаклавська, заявляє «Російський блок».

Організація підтримує рішення президії Центрального комітету ПСПУ про виключення з партійних лав «трьох (хоча і не всіх) депутатів, що розміняли блок Наталії Вітренко «Народна опозиція» на «тіньовий» блок БАБЕНКА-МЕЛЬНИКА» (Олександр МЕЛЬНИК – депутат Верховної Ради Криму).

Політрада Сімферопольської організації партії «Російський блок» виступає за відставку Г.БАБЕНКА. «Нелегального «мера» – у відставку! Мешканцям Сімферополя потрібний непитущий, адекватний і самостійний глава міста», – мовиться у заяві.