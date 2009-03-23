Руїни п`ятиповерхівки в Євпаторії курортникам не покажуть

Влада Євпаторії сподівається до початку курортного сезону провести демонтаж п`ятиповерхового будинку, зруйнованого в результаті вибуху в грудні 2008 року.

«Дуже хотіли б (провести демонтаж) до курортного сезону, тому що картина неприваблива», – повідомила телефоном кореспондентові УНІАН керівник прес-служби виконавчого комітету Євпаторійської міської ради Олена ГАРМАШОВА.

«Якщо найближчим часом дадуть добро, працюватимемо у дві зміни, постараємось розібрати (до початку курортного сезону)», – повідомив УНІАН начальник Управління капітального будівництва міськради Євген ЛИСИЦИН.

Почати демонтаж будинку планується в квітні. «Десь у квітні буде розпочато демонтаж будинку. Точну дату буде визначено пізніше», – сказала Є.ГАРМАШОВА.

Для початку робіт необхідно одержати дозвіл прокуратури. «Можливо, вони ще якісь слідчі експерименти проводитимуть... Щойно дадуть добро, тоді ми й приступимо до демонтування», – додав Є.ЛИСИЦИН.

Не виключено, що залишок непридатних будівельних конструкцій піде на зміцнення дамби озера Сасик-Сиваш, яке розташоване неподалік від Євпаторії. «Планується по-господарському використати той матеріал, який залишиться в результаті демонтажу. Блокові панелі, якщо можна, десь використовуватимуться, а великі залишки будівельного сміття планується використати для зміцнення дамби», – повідомила Є.ГАРМАШОВА. Щоправда, для цього потрібно одержати узгодження Республіканського комітету Криму з питань охорони навколишнього природного середовища, уточнив Є.ЛИСИЦИН.

Кабінетом Міністрів України ухвалено рішення про виділення 4 млн. 70 тис. грн. для проведення демонтажних робіт. «(Проектно-кошторисна документація) на суму 4 млн. 275 тис., якщо виділено 4 млн. 70 тис. – нічого страшного в цьому ми не бачимо», – відзначив Є.ЛИСИЦИН.

«Гроші є на рахунку в Євпаторії ще з січня. Просто лише (зараз) прийшов дозвіл на їх використання в цьому напрямі», – додав начальник Управління капітального будівництва.

На місці зруйнованого будинку планується розбити сквер і встановити пам`ятний знак. «Впорядкування місця здійснюватиметься за рахунок міського бюджету», – повідомила Є.ГАРМАШОВА.

Як повідомляв УНІАН, вибух у п`ятиповерховому будинку №67 на вулиці Некрасова в Євпаторії стався ввечері 24 грудня 2008 року. В результаті трагедії загинули 27 людей. Вдалося врятувати 21 людину.

Одразу після вибуху прокуратура Криму порушила кримінальну справу за ст.196 Кримінального кодексу України за фактом необережного знищення і пошкодження чужого майна, що спричинило важкі тілесні ушкодження і загибель людей. Пізніше прокуратурою додатково порушено кримінальну справу за ч.2 ст.367 КК України (службова недбалість, що призвела до тяжких наслідків), яку об`єднано у провадження з раніше порушеною справою. За підозрою у скоєнні злочину затримано директора підприємства «Житловик-1», майстер технічної ділянки і газоелектрозварник. Слідство у справі триває.