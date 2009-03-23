Яким буде Сквер Пам`яті в Євпаторії?

З 25 березня по 25 квітня в Євпаторії пройде виставка проектів Скверу Пам`яті загиблих у результаті руйнування п`ятиповерхового будинку в грудні 2008 року.

Про це повідомляє офіційний веб-портал Євпаторійської міської ради.

16 березня на засіданні архітектурно-містобудівної ради проектні пропозиції були проаналізовані і схвалені до громадського розгляду.

Влада Євпаторії просить жителів міста відвідати виставку і залишити у книзі відгуків свої зауваження і пропозиції щодо проектів.

Як повідомляв УНІАН, вибух у п`ятиповерховому будинку №67 по вулиці Некрасова в Євпаторії стався ввечері 24 грудня 2008 року. В результаті трагедії загинули 27 чоловік. Вдалося врятувати 21 людину.

Влада Євпаторії сподівається до початку курортного сезону провести демонтаж будинку.

Порушено кримінальну справу. Ведеться слідство. Офіційна причина вибуху поки що не названа.