Міськраду Севастополя просять переглянути комунальні тарифи

Севастопольська міська державна адміністрація в чергове подала до міськради пропозиції щодо перегляду тарифної політики житлово-комунального господарства, при цьому коефіцієнт зростання тарифів як для населення, так і для інших споживачів становитиме 1,4-1,6 рази.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Головного управління ЖКХ міській адміністрації Григорій ХІБУЧЕНКО на апаратній нараді.

Він уточнив, що на опалювання пропонується встановити двоставочну систему (у опалювальний сезон і протягом року).

Г.ХІБУЧЕНКО зазначив, що при перегляді тарифної політики близько 50% населення міста отримає право на різного роду пільги, субсидії, а комунальні підприємства - на дотації з держбюджету (за умови, якщо рівень тарифів буде доведений до хоча б до 75-відсоткової собівартості послуг).

Начальник управління додав, що на сьогодні борг міста за спожитий природний газ перевищує 30 млн. грн. За його словами, «опалювальний сезон завершимо нормально, але постає питання підготовки до наступного сезону. Починати його в боргах - місто мерзнутиме».

Як заявив сьогодні на нараді голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН, «опалювальний сезон ми провели нормально, проте борги вже накопичуються. І хочеш-не-хочеш, депутатський корпус повернеться до перегляду тарифів».

Він сподівається, що популізм і прийдешні вибори у севастопольського депутатського корпусу все-таки вийдуть на другий план, а питання нормальної роботи комунального господарства - на перший.

«Ми не хочемо, щоб бідні платили більше. Ми хочемо, щоб більше платили багаті, щоб запрацював механізм соціального захисту, нарахування субсидій. У нас же субсидії одиниці одержують, тому що тарифи найменші в країні. Підвищуючи тарифи, ми вже не говоримо про якусь рентабельність, «нульовий рівень», давайте доведемо рівень тарифів хоч б до 75-ти відсоткової собівартості послуг. А то виходить, що самі себе загнали в кут, а переглядати тарифи боїмося. Мовляв, «міра непопулярна», - сказав С.КУНІЦИН.

Як повідомляв УНІАН, міська адміністрація Севастополя неодноразово подавала міськраді пропозиції щодо перегляду комунальних тарифів, передбачивши при цьому механізм соціального захисту малозабезпечених верств населення (зокрема, оформлення житлових субсидій, які на сьогодні в майже 400-тисячному місті одержують тільки 1 тис. сімей).

В той же час, міська рада вже декілька сесій поспіль навіть не вносить дане питання до порядку денного.