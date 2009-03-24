Частина Сімферополя без води

У ряді селищ, мікрорайонів і вулиць Сімферополя тимчасово припинена подача води у зв`язку з ремонтними роботами на Міжгірському водоводі.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму.

Як йдеться у повідомленні, сьогодні припинена подача води по вулицях: Бела Куна, Бородіна, Гагаріна, Гайдара, Глінки, Київська, Лізи Чайкіної, Кечкеметська, Молодих підпільників, Никанорова, Ростовська, Семашка, Радгоспна, прос. Перемоги; район вул. Донська, в мікрорайони "Свобода", Героїв Сталінграду, "Жигулін гай", Маршала Жукова, Заміський, Біле, Кам`янка, Хош-Кельди, Давидівка; селища Агроуніверситет, Комсомольське, Молодіжне і ГРЕС.

Водопостачання буде відновлено о 6.00 25 березня.