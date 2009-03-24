Податківця-хабарника затримали в Криму

У Криму затримано керівника одного з відділів Державної податкової інспекції, який вимагав та отримав 5 тисяч гривень хабара.

Як повідомляє сьогодні прес-служба МВС України, гроші податківець отримав від директора приватного підприємства за не відображення в акті виявлених порушень під час проведення позапланової перевірки дотримання податкового законодавства.

Прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.